شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: من حق الخصوم محاولة تخريب بلدنا وعلينا التجهيز لإفشالهم والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من حق الخصوم محاولة تخريب بلدنا وعلينا التجهيز لإفشالهم، مضيفا: "أوعي تفتكر ده حاجة داخلية.. الشغل ده من أجهزة مخابرات.. من حق الناس أنها تفكر أنها تخربنا.. لما بتيجي تلعب مباراة مش الخصم عاوز يهزمك.. المهارة أن تكون متدرب كويس وتفشل خطة خصمك".

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "لنا خصوم، والخصوم دول ليس من مصلحتهم أن تكون مصر كويسة.. مصر فيها 120 مليون، ولو فضلت معدلات الحركة والنمو لـ 10 - 15 سنة هنكون فى حتة تانية.. مع رئيس غيري".