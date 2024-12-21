شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف، مضيفا: الخطة اللى اتعملت مع دولنا كانت خطة جديدة علينا من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى تحريك الدنيا.. فيه حجم كبير أوي من الشائعات والأكاذيب".

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "هناك كذب بشكل كبير، وكفاءة الكذبة أن يكون فيها جزء حقيقي ويتحط عليها جزء آخر لتعظيم الضرر من الحتة الحقيقية، دي خطط وشغل لن ينتهى".