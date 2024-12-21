شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بنك مصر 2025 .. تعرف على تفاصيل وشروط التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365”، تفاصيل التوظيف فى بنك مصر للوظائف الشاغرة التى يتم إعلانها عبر القسم المختص على الموقع الإلكترونى للبنك على شبكة الإنترنت.

ويجب أن تتوافر لدى المرشحين الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك مصر المقومات والمؤهلات التي تُثبت مجال خبرتهم وتخصصهم، وتتم دعوة المرشحين إلى الاختبار التقييمي بعد عملية فرز الطلبات المقدمة وبعد ذلك تتم خطوة الاختبارات والتي تشمل ما يلي:

اختبار اللغة الإنجليزية

اختبار القدرات الإدراكية

وعند اجتياز الاختبارات يصبح المرشح مؤهلا لإجراء مقابلتين منفصلتين، إحداهما تقنية/فنية والأخرى معنيّة بالموارد البشرية.

جدير بالذكر أن الوظائف الجديدة بالبنك الأهلى المصرى، فى عدة تخصصات، داخل البنك مثل أعمال الفروع والائتمان وإدارة السياسات الائتمانية والأمن السيبرانى والالتزام والتمويل العقارى والبحوث والتجزئة المصرفية والتدقيق الداخلى والتفتيش وغيرها وذلك لخريجى كليات التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسابات والحقوق.

وقال مصدر مصرفى مسؤول لـ"الخليج 365"، إن التقدم لتلك الوظائف يكون عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك الأهلى المصرى على شبكة الإنترنت، فى قسم الوظائف، مؤكدًا أنه يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم فى الوظيفة المطلوبة، عن طريق نموذج مخصص لذلك على الموقع الإلكترونى للبنك، والتسجيل واختيار التخصص ثم متابعة الطلب لاحقاً.