شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: طورنا وعملنا موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا طورنا وعملنا موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس فى التجارة العالمية، مضيفا: "مصر عملت شبكة موانئ على البحر الأبيض والبحر الأحمر.. يعني عملنا جديد وتم تحسين الموانئ الموجودة.. مثلا عملنا وطورنا وبنطور فى العريش فى سيناء، وفى شرق بورسعيد دخلنا على ميناء شرق بورسعيد وعملنا 5 كيلو متر، وفيه 6 كيلو تانيين، من أجل بنية أساسية فى الموانئ على محور قناة السويس تمثل 12 -13 % من التجارة العالمية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "يكون عندنا موانئ تخدم على التجارة الترانزيت، وقلنا ممكن نعمل تجارة مشتركة زي التعاون مع إندونيسيا فى "زيت النخيل".. ونقدر نكرر الزيت الخام لمصر ولدول المنطقة التي تحتاج إليه.. ويمكن الاستفادة من موقع قناة السويس والعلاقات الطيبة مع الدول الأخرى".