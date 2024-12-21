شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إسرائيل تستعد لهجوم آخر على اليمن بمشاركة دول أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئولين أمنيين إن إسرائيل تستعد لهجوم آخر على اليمن وأنها ستحاول إشراك دول أخرى فى الهجوم، مؤكدة نقل تل أبيب رسالة للأمريكيين بتوقع زيادة هجماتهم على الحوثيين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلى، إن إسرائيل نقلت رسالة للتحالف الدولى تؤكد أن هجمات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق، السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة"، مضيفًا: "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وقال مسعفون إن 16 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل فجرًا، ما أدى إلى هرع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.