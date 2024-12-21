شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ملف الصناعة سيحقق لنا نقلة.. ونعمل فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف الصناعة سيحقق لنا نقلة لمستوى ثانى ونعمل فى كل المجالات، مضيفا: "اللى فاضل أن نشتغل والحكومة تشتغل ورجال الأعمال والمستثمرين على الصناعة، وخلال عام 2026 هكون وصلنا إلى رقم أقصى للزراعة.. 4 ملايين فدان.. نحتاج ندعم الصناعة الزراعية ويكون عندنا منتجات لها قيمة مضاعفة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "نحتاج إلى تكثيف العمل فى الصناعة.. وممكن تحقق لنا مستوى تانى.. واللى فاضل نشتغل بشكل كويس على الصناعة ونحلم فيه.. وهل معنى ده أن نترك التعليم والصحة.. لا.. الدولة تحسن فى كل حاجة.. الصناعة والزراعة كل مجالات العمل فى مصر".