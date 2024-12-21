شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026، مضيفا أننا نعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن الهدف من تخصيص هيئة شراء موحد للسلع الأساسية هو الحصول على أفضل الأسعار لهذه السلع.

