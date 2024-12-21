شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الجامعات الأهلية توفر فرصا مناسبة للتعليم داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجامعات الأهلية توفر فرصا مناسبة للتعليم داخل مصر بدلا من السفر للخارج، مضيفا: "لكل مليون شخص أو نسمة لها جامعة.. يعنى المفروض لو عندك 100 مليون يبقى عندك 100 جامعة.. قربنا من النسبة دى.. أنا ضاعفت العدد من خلال مسار تانى.. المسار التانى من خلال جامعة بنفقات تشغيل تيجى من الطلاب اللى بيسافروا بره.

وأضاف الرئيس السيسى خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "عندنا 30 ألف طالب بيسافروا برة.. متوسط التكلفة لهم من 300 – 400 مليون دولار إلى مليار دولار تقريبا.. واتفقنا أننا نعمل جامعات داخل مصر بدلا من السفر للخارج.. وفيه دول فى أوروبا بتقدم تعليم متقدم جدا.. وفيه دول بتقدم شهادات".

وتابع الرئيس السيسي: "طالبت نعمل فكرة لحل هذه المسألة من خلال جامعات توفر فرص للطلاب الراغبين للتعليم فى الخارج.. نأخد منهم رقم بسيط يحقق الجامعة تكلفة التشغيل والطالب يفضل هنا فى مصر.. ولازم يكون التعليم بسيط ومن هنا جاءت فكرة الجامعات الأهلية وأنه لازم يكون لها مؤامة مع الجامعات ذات التنصيف العالمي".