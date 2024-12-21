شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نحتاج إلى 15 تريليون جنيه من أجل التعليم المنضبط والمناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى السبت، 21 ديسمبر 2024 08:30 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى 15 تريليون جنيه من أجل التعليم المنضبط والمناسب. وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "علشان نوصل للتعليم المحترم والمظبوط.. 10 آلاف دولار فى التعليم للطالب.. يعني الـ30 مليون طالب يحتاجون إلى 300 مليار دولار.. فى 50 جنيه بـ15 تريليون جنيه".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز