شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نحتاج إلى 15 تريليون جنيه من أجل التعليم المنضبط والمناسب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوىالسبت، 21 ديسمبر 2024 08:30 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى 15 تريليون جنيه من أجل التعليم المنضبط والمناسب.
وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "علشان نوصل للتعليم المحترم والمظبوط.. 10 آلاف دولار فى التعليم للطالب.. يعني الـ30 مليون طالب يحتاجون إلى 300 مليار دولار.. فى 50 جنيه بـ15 تريليون جنيه".
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