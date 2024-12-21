شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تحتاج سنويا إلى 60 ألف فصل دراسي بتكلفة مالية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج سنويا 60 ألف فصل دراسي بتكلفة مالية كبيرة، مضيفا: "الكلام ده قلته فى 2013 و2014.. قلت ليس أمامنا إلا العمل والعمل والصبر.. لازم نفكر بأفكار تحل مسائل زي موضوع التعليم.. وعملنا الجامعات الأهلية بدلا من السفر وتوفير المبلغ كدولار والحفاظ على ولادنا بدلا من السفر.. والكلام ده ينطبق على قطاعات كثيرة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "فيه دول عندها نمو سكاني سلبي.. معدل الوفيات أكبر من معدلات المواليد والبلد بتقل.. تفتكر ده عاوز طريق أو مستشفى، العدد ثابت، وفى مصر الوضع مختلف، نحتاج كل عام إلى 60 ألف فصل "خرسانة فقط".. فين التشغيل والتكلفة منين، المدرس يأخد كام والفصل يحتاج إلى لمبة إضاءة بكام، ونفس الكلام لبقية المدرسة".