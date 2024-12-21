شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: طورنا مستوى الجامعات الخاصة لتقدم تعليمًا قويًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا طورنا مستوى الجامعات الخاصة لتقدم تعليما بشكل قوي، مضيفا: "تحدثنا عن مستوى التعليم الخاص.. وأن يكون عليها التزامات بأنها تقدم تعليما قويا.. والمهم ولادنا قاعدين فى مصر.. وبقية الجامعات الحكومية موجودة ونزود".

وأضاف الرئيس السيسى خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "لم يعد الحمل كله على الجامعات الحكومية فقط، وبالتالى يتأثر مستوى التعليم.. أنت دائما يكون عندك فكرة تحل المسألة فى ظل قلة الموارد.. مثل جامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة الملك سلمان.. هذه الجامعات لا تكلف الدولة فلوس".

وتابع الرئيس السيسي: " انصح الأسر بأن تهتم بالرياضيات والفيزياء وعلوم الحاسب والعلوم.. الولاد بيقعدوا على المحمول بالساعات.. وبعدين التعليم فى مراكز الدروس الخصوصية.. ده كويس.. لكن بقولكم ركزوا يا مصريين فى علوم الحاسب والنظم والرياضيات والعلوم.. هو ده المستقبل".

وأوضح:" أنا مع طلاب الأكاديمية العسكرية.. قولت أننا بصدد عمل منشأة تعليمية تبدأ هذا العام تستقبل من ألف إلى ألفين طالب تخرجوا من كليات الحاسبات.. نقدم لهم تعليم يوفر الماجستير فى الحاسبات بإقامة داخلية من اجل اختصار المدة وتنظيم الوقت.. يتم اختيار الطلاب وتقييم واللى هينجح هيدخل يتعلم ويعيش السنتين ويكون فى مستوى تانى بعد التخرج.. وعلمنا الكلام ده فى الجامعات من خلال مراكز للعلوم التكنولوجية وتوفير فرص للتعليم ده الذى يوفر فرص عمل".