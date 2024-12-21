شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لـ مباراة الأهلى وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها أعدت بعض الاجراءات لاستقبال جماهير النادى الأهلى غدا الأحد، وذلك بمناسبة مباراة النادى الأهلي ونادى شباب بلوزداد، في استاد القاهرة الساعة 6 مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وأكدت الشركة أن محطات الخط الثالث للمترو، وخاصة محطة الاستاد - جاهزة لاستقبال الجماهير، بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور للوصول في أسرع وقت.

بالنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثانى سيكون 9 دقائق.