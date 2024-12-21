شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مشاركة مصر بالتجمعات الاقتصادية مثل بريكس تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية مثل بريكس أو منظومة الدول الثماني النامية تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن مصر تسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.