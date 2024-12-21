شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات، مضيفا أن المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026، مؤكدا أن مصر تسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.