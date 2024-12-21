شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مرهف أبو قصرة "أبو الحسن 600" وزيرا للدفاع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قائد العملية العسكرية في سوريا أحمد الشرع، اليوم السبت قرارا بتعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع بالوكالة فى الحكومة السورية المؤقتة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

ولد أبو قصرة في مدينة حلفايا، وهو مهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة منذ بداية الثورة وقائد أغلب العمليات العسكرية هناك.



مرهف أبو قصرة وأحمد الشرع

من هو أبو القصرة ؟

يدعى بـ أبو الحسن 600، بحقيبة وزارة الدفاع

من مواليد مدينة حلفايا شمال حماة.

شغل منصب القائد العام للجناح العسكري في هيئة تحرير الشام.

له دور بارز في إدارة التنظيم العسكري ورفع السوية العسكرية.

من قيادات الصف الأول ضمن عملية ردع العدوان.