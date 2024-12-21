شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات، مضيفا أن وسائل التواصل الاجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن معدلات نمو الدولة تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها.