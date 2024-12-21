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الرئيس السيسي: يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

السبت، 21 ديسمبر 2024 08:00 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات، مضيفا أن وسائل التواصل الاجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن معدلات نمو الدولة تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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