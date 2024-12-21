شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين فى أول أيام الشتاء حول الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن اليوم هو أول أيام فصل الشتاء ونوصى بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى، مشيرة إلى أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية فى العديد من الصيدليات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا المتوفر بفاكسيرا هو النوع الرباعى، الذى يحمى من الإنفلونزا ومن أخطر أربعة فصائل من الإنفلونزا ومنها إنفلونزا الخنازير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة نص مللى تؤخذ بالكتف كاملة من عمر ستة أشهر ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من ست أشهر لتسع سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وينصح به كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل والمرضعات ولا يتعارض مع أى تطعيم آخر.