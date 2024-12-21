جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب قسم التاريخ ،اما عن باقي الاقسام فا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024.

نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جداول امتحانات الفرقة الرابعة (انتساب) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024.

نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جداول امتحانات الفرقة الرابعة (انتساب) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024.

محمد يوسف

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