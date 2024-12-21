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جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائل

السبت، 21 ديسمبر 2024 06:14 م
نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جداول امتحانات الفرقة الرابعة (انتساب) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب قسم التاريخ ،اما عن باقي الاقسام فا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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