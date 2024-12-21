شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا الأحد 22-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أدانت جمهورية مصر العربية حادث الدهس الذي وقع مساء أمس في مدينة "ماجديبورج" في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مبادرة “حياة كريمة” تعد درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدة، لما حققته من تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمكانية، بالإضافة إلى تقديم نموذجا فريدا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدوانى محافظة المنيا، محطة 14 على خط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا والتى تم الإنتهاء من أعمال تطوير الرى بها بإستخدام الطاقة الشمسية. ‫وزراء الزراعة والتخطيط والري يفتتحون محطة مطورة للري بالطاقة الشمسية في سمالوط

التقت في العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، الجمعة، وفود من قادة كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث جرى بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، فيما سيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

تنتهى غدا الأحد 22 ديسمبر، فترة سداد تكاليف حج القرعة، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالى وقدره 220,300 جنيه مصرى عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة)، وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أكدت المديريات التعليمية على أن إجازة نصف العام لصفوف النقل تبدأ 16 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير 2025، موضحة أن إجازة الطلاب تنطلق مع انتهاء امتحان آخر مادة فى جدول الامتحانات، ومن ثم فإن مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لصفوف النقل ستكون فى الفترة من 11 حتى 16 يناير المقبل.

رصد "تليفزيون الخليج 365" الأجواء الكرنفالية وسط احتفال سياح العالم للاستمتاع برصد ومشاهدة ظاهرة تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، فجر اليوم السبت، للإعلان عن بدء الانقلاب الشتوى ودخول فصل الشتاء رسمياً فى واحدة من الظواهر الفلكية والمعمارية المميزة بالمعابد المصرية. كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، آخر تطورات حركة سوق الدواجن فى مصر اليوم، مشيرا إلى توافر الدواجن بكميات كبيرة فى الأسواق، واستقرار السعر بين 72 جنيهًا تسليم أرض المزرعة ويصل 74 جنيهًا. شعبة الدواجن: توافر معروض كبير من الفراخ البيضاء في الأسواق

مصر تدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانيةالمستشار محمود فوزى: “حياة كريمة” درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدةاجتماع ثلاثى للفصائل الفلسطينية فى القاهرة لبحث مجريات الحرب وتطورات المفاوضاتمنح فرصة للسيدات فى التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهليةغدا الأحد آخر يوم لسداد تكاليف حج القرعة بالبنوك الوطنيةإجازة نصف العام.. تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير 2025احتفال السياح بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. فيديو وصورارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس فى ألمانيا لـ5 قتلى

أعلن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، راينر هاسيلوف، ارتفاع عدد القتلى جراء حادث دهس، استهدف سوق للكريسماس في مدينة ماجديبورج الألمانية إلى خمسة أشخاص، بالإضافة إلى أكثر من 200 جريح.

حذرت وكالة ناسا من "كويكب" ضخم بحجم مبنى مكون من 10 طوابق سيمر في ليلة عيد الميلاد 24 ديسمبر، بالقرب من الأرض بسرعة 14743 ميلاً في الساعة، ووفقًا للوحة معلومات مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة ناسا، يجب أن يمر الكويكب 2024 XN1 دون أن يسبب أي ضرر على مسافة 4.48 مليون ميل (7.21 مليون كيلومتر) من الأرض. ناسا تحذر من كويكب ضخم سيمر بالقرب من الأرض ليلة عيد الميلاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الطقس غدا الأحد 22-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة