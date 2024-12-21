شكرا لقرائتكم خبر عن وباء جديد فى شتاء 2025.. القىء والإسهال أبرز أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مسؤولون صحيون من أن وباء مرعب قد يدمر التجمعات في الأعياد والمناسبات، حيث وصلت حالات الإصابة بمرض القيء القاتل المحتمل إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويتساءل مسؤولون صحيون اليوم عن مدى سلامة التجمعات الاحتفالية وسط ارتفاع مثير للقلق في أمراض الشتاء، حيث أظهرت أرقام جديدة أن معدلات الإصابة بفيروس القيء نوروفيروس - والذي يمكن أن يسبب أيضًا الإسهال - وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمان في هذا الوقت من العام.

وأظهرت أرقام منفصلة عن الإنفلونزا أصدرتها اليوم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أن حالات الإصابة ودخول المستشفيات استمرت في الارتفاع.

ويخشى الخبراء من أن يستمر تفشي المرض في التزايد خلال الأسابيع المقبلة نتيجة لتواصل المزيد من الأشخاص في الأماكن المغلقة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وحثوا الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على الحد من الاتصال بالفئات الضعيفة - مثل كبار السن والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من حالات مرضية كامنة - خوفًا من أن يصابوا بمرض خطير، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه قادة الصحة بالفعل من أن الخدمة الصحية يجب أن تستعد لـ "وباء رباعي" بسبب تفشى أمراض الشتاء الأربعة - الإنفلونزا، وكورونا، والنوروفيروس، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي الشبيه بالبرد ( RSV )

حذر المسؤولون اليوم من أن الارتفاع "يهدد بإرهاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية والقوى العاملة التي تعاني بالفعل من أزمة".

وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن العدد الإجمالي لتقارير الإصابة بفيروس نوروفيروس هذا العام (4523) كان أكثر من ضعف العدد المسجل قبل 5 سنوات (2057)

وتظهر أرقام جديدة أن معدلات الإصابة بجرثومة القيء، التي يمكن أن تسبب أيضًا الإسهال، هي أيضًا أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت قبل كورونا في هذا الوقت من العام.

ويمثل هذا ارتفاعًا قدره الخمس مقارنة بـ 649 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في الأسبوعين السابقين، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل 5 سنوات (400).

ومنذ بداية موسم 2024/2025، كان عدد حالات تفشي الفيروس النوروفيروسي المبلغ عنها في المستشفيات أعلى بنسبة 24 % من المتوسط على مدى 5 سنوات.

ومع ذلك، قد تكون أعداد الحالات الفعلية على الصعيد الوطني أعلى من ذلك.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير مخبرية إيجابية ومستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تبلغ عن حالات تفشي فيروس نوروفيروس المشتبه بها والمؤكدة، حيث يعاني معظم المصابين من الغثيان والإسهال والقيء، ويتعافون في المنزل.

ولكن يمكن أن يفرض فيروس نوروفيروس الضغوط على المستشفيات لأن المرضى المصابين يحتاجون إلى عزل أنفسهم في غرف فردية أو يجب إغلاق الأجنحة أمام المرضى الجدد لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت إيمي دوجلاس، عالمة الأوبئة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة: "تظل حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس مرتفعة، حيث تظل الأرقام الأخيرة هي الأعلى التي تم الإبلاغ عنها في هذا الوقت من العام منذ عقد من الزمان.

يمكن أن تظهر أعراض فيروس نوروفيروس مشابهة لأعراض كورونا، حيث يسبب كلا الفيروسين قشعريرة وحمى وصداع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فانه إذا أصبت بالفيروس، فاتخذ الخطوات اللازمة لتجنب نقل العدوى خلال هذا الموسم الاحتفالي، إن الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض أكثر خطورة بسبب الفيروس النوروفيروس.

نصائح عند الإصابة بنوروفيروس..

1. إذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء، تجنب زيارة الأشخاص في المستشفيات ودور الرعاية لمنع انتشار العدوى في هذه الأماكن.

2.إذا كنت مريضًا، فلا تعود إلى العمل أو المدرسة أو الحضانة حتى مضي 48 ساعة على توقف الأعراض، ولا تقم أيضًا بإعداد الطعام للآخرين في ذلك الوقت.

3. لن يحتاج أغلب الأشخاص إلى التحدث إلى طبيب بشأن الإصابة بعدوى الفيروس النوروفيروس، في معظم الحالات، سوف يختفي الأمر من تلقاء نفسه.

4. غالبًا ما ينصح خبراء الصحة بالراحة وشرب الكثير من السوائل للمساعدة في التعافي، كما قد يساعد الباراسيتامول في علاج الحمى أو الآلام.

5. يمكن شراء مشروبات معالجة الجفاف، مثل ديوراليت، التي تحل محل الأملاح الأساسية بالإضافة إلى الماء، من الصيدلي.