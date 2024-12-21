شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة حادث الدهس المروع في مدينة ماجديبورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حادث الدهس المروِّع الذي وقع في أحد الأسواق بمدينة ‏‏"ماجديبورج" في ألمانيا، وأسفر عن مقتل عددٍ من الأشخاص وإصابة ‏العشرات.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف ترويع المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أنها تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة كافة أعمال العنف والإرهاب، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.