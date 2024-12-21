شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق واستمراره لمدة يومين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين فى توفير السلع باسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة .

وافتتح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية "سوق اليوم الواحد "بمدينة الزقازيق بحى الصيادين، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين، ولضبط الاسواق واسعار السلع وآلياتها وتفعيله لمدة يومين بحى الصيادين مدينة الزقازيق ليستمر العمل به يومى السبت والاحد وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وكذلك شركات القطاع الخاص لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة تنافسية ومخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق .

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأسابيع الماضية فى اطلاق السوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة ،وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة، كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات الفاكهة واللحوم والدواجن ذات جودة عالية وعرض المنتجات بطرق مميزة على غرار الأسواق الأوروبية لأول مرة فى مصر مما ادى إلى زيادة اقبال المواطنين على شراء السلع لانخفاض الأسعار من 20 إلى 30% عن الأسواق الأخرى فضلا عن تميزها بجودة عالية .

تميز السوق بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة والالبان ومنتجاتها والبقوليات، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة. وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التى أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق

السلع بسوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق

سلع غذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق

الزيت بسوق اليوم الواحد

المشاركون بسوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق