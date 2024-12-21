شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يفيد ويضر.. ماذا يحدث إذا استمر لفترة لطويلة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة اليوم السبت عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك انفوجراف عن التوتر.

وقالت إن القليل من التوتر ضروري لإنجاز المهام اليومية، ولكن الكثير منه يؤثر على صحة الجسم والعقل.

انتبه لصحتك .. ماذا يحدث إذا استمر التوتر لفترة لطويلة



يضر التوتر لفترة طويلة بالصحة بأشكال مختلفة مثل تسببه في: تقليل المناعة، مشكلات المعدة، مشكلات النوم وصداع، كما قد يؤدي إلى مشكلات أكبر مثل الاكتئاب، القلق، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، والسكري.