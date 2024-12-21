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مفتاح نمو الطفل.. أظهر حبك وأخبره دائمًا أنك ستبقى بجانبه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سارة وائل

السبت، 21 ديسمبر 2024 03:26 م

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، أهمية إظهار الآباء والأمهات حبهم للطفل، وإخباره أنهم سيبقون بجانبه دائما، وذلك لأن إحساس الطفل بقيمته عند أهله من أهم خطوات بناء صحته النفسية بشكل جيد.

كما أوضحت انه يجب استخدام لغة الجسد للتعبير مثل الابتسام له ومعانقته.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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