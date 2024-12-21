شكرا لقرائتكم خبر عن مفتاح نمو الطفل.. أظهر حبك وأخبره دائمًا أنك ستبقى بجانبه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، أهمية إظهار الآباء والأمهات حبهم للطفل، وإخباره أنهم سيبقون بجانبه دائما، وذلك لأن إحساس الطفل بقيمته عند أهله من أهم خطوات بناء صحته النفسية بشكل جيد.

كما أوضحت انه يجب استخدام لغة الجسد للتعبير مثل الابتسام له ومعانقته.