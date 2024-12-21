شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: الاعتماد على الطاقة الشمسية أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أعمال تطوير الرى بمنطقة استصلاح غرب سمالوط بالمنيا والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL، يرافقه كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

قال سويلم إنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية و الري، ووزارة الزِّراعة واستصلاح الأراضي، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، لحسم تحديات الري بقرى شباب الخريجين وصغار المنتفعين بزمام تفتيش ري غرب سمالوط ، من خلال تخطيط الزمامات الزراعية في نطاق عمل المشروع وتأهيلها من خلال تنفيذ البنية التحتية اللازمة تمهيداً لتحويل تلك الزمامات لإستخدامات نظم الرى الحديث.

وأكد أن تطوير الري والاعتماد على الطاقة الشمسية يعد أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ودعم المزارعين بنظم حديثة تحقق لهم أعلى إنتاجية، موضحا أن أعمال التطوير تتضمن تأهيل المساقي الخصوصية من خلال إنشاء مآخذ لأفمام المساقي، وتحويل المسقى إلى مواسير تغذي أحواض تخزين يتم استخدامها خلال أدوار البطالة، مع استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (14) ، وجارى تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (13) وفروع رقم ( 4 ، 5، 6) طرفا، كما تم إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كل مسقى على حدى.

وأضاف أن الإدارة العامة لرى غرب المنيا تقوم بعمل المناوبات اللازمة على الترع الرئيسية لتغذية الزمامات المنزرعة، مع القيام بتوعية المزارعين بأهمية التحول للرى الحديث واستخدام الخزانات الأرضية ، موجهاً لأجهزة الرى بالمحافظة باستمرار هذه المجهودات لضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الزمامات الزراعية.

جدير بالذكر أن منطقة إستصلاح غرب سمالوط بمحافظة المنيا تمتد بزمام حوالى 33 ألف فدان وهى تروى من بحر يوسف من خلال مجموعة محطات رفع رئيسية تنتهي بمحطة رقم 3 المغذية لفرع 5 طرفا.