شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام إجازة.. مواعيد الإجازات باليوم والتاريخ فى يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اقترب العام الجديد 2025، والذى بات يفصلنا عنه أيام معدودة، ومع بدايته يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية، للعام الميلادي الجديد.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد الإجازات فى شهر يناير 2025 ، بداية العام الميلادى الجديد، بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت أيام العطلات الرسمية، كالآتى:

أيام إجازات شهر يناير 2025 الرسمية:

- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

العطلات الأسبوعية فى شهر يناير 2025 :

الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية

السبت 4 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية