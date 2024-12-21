شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الزراعة والتخطيط والرى يتفقدون أنشطة مشروع "سيل" بالمنيا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدوانى محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" والتى يتم تنفيذها فى محافظة المنيا.

فى بداية الزيارة، تم استعراض عدد من المشروعات والأنشطة التى ينفذها "سيل" فى المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.

أشار وزير الزراعة، إلى اهمية هذا المشروع فى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، لافتا إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التى تساهم فى تطوير الريف المصري.

واضاف فاروق أن هناك تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" فى مشروع "سيل" وتنفيذ أنشطته التى تهدف جميعها إلى تحسين ظروف الفئات المستهدفة فى محافظات عمل المشروع.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين والمستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التى نفذها المشروع.