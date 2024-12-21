شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مجلس أمناء خدمة الراعي وأم النور والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مجلس أمناء خدمة الراعي وأم النور وبرفقتهم عدد من محبي وداعمي الخدمة من أبناء الكنيسة القبطية في مصر والإمارات، ومديري الخدمة ومستشفى مصر المحبة.

رافق الضيوف أيضًا بعض الطلبة المتفوقين من بينهم طالب بكلية الطب وآخر في كلية الهندسة وثالث في كلية النظم والمعلومات حاصل على المركز الأول على دفعته العام الماضي.

تعرف قداسة البابا على برامج وأنشطة الخدمة، وأبدى إعجابه بما تقدمه، وأثنى عليهم مشجعًا إياهم على بذل مزيد من الجهد في الخدمات التي يقدمونها، ومنحهم بعض التوجيهات.