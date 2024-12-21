ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لـ7 شهداء

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال يمنع إجلاء جثامين الشهداء في قطاع غزة في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

محمد يوسف

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