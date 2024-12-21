شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لـ7 شهداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 21 ديسمبر 2024 11:34 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة إلى7 شهداء.
وطالب الدفاع المدني الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على الاحتلال لتطبيق بروتوكول التعامل مع الجثث في أوقات الحروب.
وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال يمنع إجلاء جثامين الشهداء في قطاع غزة في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
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