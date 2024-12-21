شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل فشلت فى اعتراض صواريخ يمنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، محاولة اعتراض صواريخ يمنية بـ"الفاشلة"، وقالت: صاروخان اعتراضيان يتوجهان نحو الصاروخ ويفشلان في اعتراضه ويدمران نفسيهما على ما يبدو في الجو، وبعد ذلك يضرب الصاروخ يافا".

كما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش يحقق في سبب الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، أن "صاروخا" أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة"، مضيفا "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع قصف هدف عسكري في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي ردا على القصف الإسرائيلي لليمن والمجازر المستمرة في قطاع غزة.