شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام.. تبدأ 16 يناير لصفوف النقل وتستمر حتى 6 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أكدت المديريات التعليمية على أن إجازة نصف العام لصفوف النقل تبدأ 16 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير 2025، موضحة أن إجازة الطلاب تنطلق مع انتهاء امتحان آخر مادة فى جدول الامتحانات، ومن ثم فإن مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لصفوف النقل ستكون فى الفترة من 11 حتى 16 يناير المقبل.

أما إجازة نصف العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية، فإنه وفقا للمدة المحددة لعقد الاختبارات تنتهى 23 يناير المقبل وهذا موعد بدء إجازة نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعدادى.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة، بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 2025/1، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.