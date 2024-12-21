شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى: امتحان إلكترونى للطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية طب قصر العيني عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، الأوكرانية، والسودانية والراغبين في الالتحاق بكليات الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح – عميد كلية طب قصر العيني، واستجابة لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ويأتي هذا الامتحان كجزء من جهود الوزارة لضمان التحاق الطلاب بالمستوى التعليمي المناسب بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة للتعليم الطبي في مصر، وسيعقد الامتحان اليوم السبت 21 ديسمبر بالقاعة الكبرى للامتحانات بكلية طب قصر العيني.

وأكدت كلية طب قصر العينى ، أنه في إطار التحول الرقمي، قامت كلية طب قصر العيني بميكنة كاملة لعملية الامتحان لضمان الدقة والشفافية شملت الإجراءات:

-تصنيف الطلاب وفقًا للجامعات والمستويات المختلفة.

-إعداد اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة لكل طالب لتمكينه من الدخول إلى الامتحان.

-تخصيص امتحان إلكتروني لكل طالب يظهر مباشرة بعد تسجيل الدخول، بما يتيح تحديد مستواه بدقة.

-إعداد النتائج بشكل فوري عقب انتهاء الامتحانات لضمان سرعة عرضها على الطلاب.

كما أجرت الكلية جميع التجهيزات اللازمة بالقاعة الكبرى للامتحانات لاستيعاب الطلاب وتوفير بيئة ملائمة واحترافية أثناء الامتحان. وتم توفير أحدث الوسائل التقنية لضمان سير العملية بسلاسة، وتخصيص فريق إداري متكامل للإشراف على جميع مراحل الامتحان، بدءًا من استقبال الطلاب وحتى إعلان النتائج.

جدير بالذكر ان الطلاب الذين يجتازون الامتحان سيتم تصنيفهم أكاديميًا حسب المرحله التعليميه الذي يصنف عليها كل طالب، وسيتم التحاقهم بإحدى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم الطبية.