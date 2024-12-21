شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجرى جولة موسعة بعدد من المدن الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة من المقرر أن تشمل مشروعات سكنية وطرقا ومرافق بعدد من المدن الجديدة.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.