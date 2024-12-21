شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: فرق الإسعاف نقلت 20 مصابا لمستشفيات تل أبيب إثر سقوط صاروخ والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بنقل فرق الإسعاف 20 مصابا إلى عدة مستشفيات في تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت "دانا أبو شمسية"، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغات عن سقوط شظايا في إحدى بلدات منطقة تل أبيب.

وأضافت "أبو شمسية"، أن جيش الاحتلال رصد سقوط صاروخ على منطقة تل أبيب - يافا أطلق من اليمن، وتم إخلاء عدد من المصابين لتلقي العلاج بعد سقوط الصاروخ.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب، بعد سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن.