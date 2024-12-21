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فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال جنوب مدينة نابلس بالضفة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 21 ديسمبر 2024 09:00 ص

قالت فصائل فلسطينية، إننا استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على "جبل جرزيم" جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت إقدام مجموعة من المستوطنين على إحراق مسجد في قرية مردا شمال سلفيت، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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