فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال جنوب مدينة نابلس بالضفة

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت إقدام مجموعة من المستوطنين على إحراق مسجد في قرية مردا شمال سلفيت، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه.

محمد يوسف

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