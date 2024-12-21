شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال جنوب مدينة نابلس بالضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 21 ديسمبر 2024 09:00 ص
قالت فصائل فلسطينية، إننا استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على "جبل جرزيم" جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت إقدام مجموعة من المستوطنين على إحراق مسجد في قرية مردا شمال سلفيت، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز