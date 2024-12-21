شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتوجه لمحافظة بنى سويف لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة بني سويف، وذلك لتفقد بعض المنشآت الصحية بالمحافظة، وحضور المؤتمر العلمي الأول لمديرية الشئون الصحية ببني سويف لأمراض غير السارية، الذي يعقد في قاعة المؤتمرات التابعة لجامعة بني سويف.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تبدأ بعقد اجتماع مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص الوزير على المتابعة الميدانية لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمنشآت الصحية المقرر إنشاؤها.