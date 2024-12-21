‫البحوث الزراعية: مبيدات الحشائش قد تسبب خسائر إذا لم تستخدم بصورة صحيحة

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ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية فى مديرية الزراعة بسوهاج تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" فى الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر، فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قالت الدكتورة عزة خفاجى مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش أن خطة المعمل تستهدف رفع كفاءة مهندسى الزراعه ومن ثم المزراعين بكيفية الاستخدام الصحيح لمبيد الحشائش تلافيا للأخطاء الشائعة التى تحدث من قبل المزارعين عند إستخدام المبيد وصولاً إلى الحصول على أكبر نسبه مكافحة للحشائش.



أضافت مدير المعمل انه سوف يتم عمل دورات تدريبية فى كافة محافظات مصر عن الاستخدام الامن لمبيدات الحشائش مشيرة إلى أن مبيدات الحشائش يمكن أن تسبب خسائر إذا لم تستخدم بصورة صحيحة من حيث المعدل الموصى به واستخدام المبيد على الحشيشه المستهدفه لكل محصول.



أوضحت خفاجى أن لكل محصول مبيد خاص به ولكل نوع من الحشائش المبيد المتخصص لها فلا يمكن القياس أو الاجتهاد عند استخدام مبيدات الحشائش.

كما أوضح الدكتور عادل فكار وكيل المعمل المركزى لبحوث الحشائش الإرشاد والتدريب أن الدورة تستهدف مهندسى الإرشاد والمكافحة والمزارعين لنقل توصيات وإرشادات المعمل فى كيفيه استخدام مبيدات الحشائش بصوره صحيحه وآمنه على المحصول حتى لا تحدث مشاكل من شأنها التأثير على كفاءة المبيد وفاعليته على الحشائش أو الاضرار بنباتات المحصول.

كما أضاف فكار أن الدورة ستتناول التعريف بالحشائش و خسائرها على الإنتاج الزراعى فى مصر وكذلك أنواع آلات الرش وطريقه معايره المبيدات بالإضافة إلى التوصيات الخاصة لمكافحة الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر، علاوة على مكافحة الحشائش المتطفلة مثل الهالوك فى الفول البلدى والحامول فى البرسيم والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.