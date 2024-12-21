شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل في 7 أيام.. زيادة قيمة منح العمالة غير المنتظمة من 500 لـ1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت وزارة العمل اليوم السبت "فيديو"، بشأن نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية، حيث شهد هذا الأسبوع قرارا هاما لوزير العمل محمد جبران، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة فى قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.



ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك "القرار".. وخلال الأسبوع أيضًا افتتح الوزير ملتقى توظيف، وقال فى كلمة له، أن الدولة المصرية حريصة على تكثيف التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، فى كافة الملفات المُشتركة، وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية، التشجيع على الإستثمار المحلى والأجنبى، وإزالة كافة العقبات أمامه، وكذلك صناعة بيئة عمل لائقة تُحقق المزيد من الأمان الوظيفى، وتُوفر فرص العمل، وتعمل على تنمية مهارات الشباب، تماشيًا مع مُتغيرات سوق العمل .

وخلال الأسبوع نظمت الإدارة العامة لشئون المرأه والطفل بوزارة العمل،ندوة،بالتعاون مع "وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف" بجامعة عين شمس،تستهدف توعية العاملات بديوان عام الوزارة ومسؤولى المرأه بمديريات العمل،وذلك فى إطار حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.. واستقبل الوزير جبران، فريق عمل "الوحدة" فى مكتبه، وأعرب عن سعادته بهذا التعاون المُثمر..

.وفى سياق مُتصل أعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجى كليات الأداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات، وذلك فى جامعة بدر بالقاهرة، وذلك للتدريب على أحدث أجهزة القياس، والإستشعار عن بعد، للعمل فى مهنة "مَسّاح عام "،للتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى .وأوضح " الوزير" أن هذه المنحة من وزارة العمل، تأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " و"جامعة بدر" فى هذا الشأن ..

وأوضح أن الخريجين سوف يحصلوا على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة..كما تفقد الوزير جبران، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،والكائن بمنطقة مصر الجديدة،بالقاهرة، ووجه قيادات "المركز"، بسرعة الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بمركز التدريب المهنى الذى يضم ورش ومعامل للتدريب على مجالات الخياطة والتطريز، والحدادة، وجميع المهن المستقبلية،وذلك لبدء التدريب فيه مطلع العام المُقبل .



وناقش الوزير مع قيادات "المركز" كافة الملفات التنظيمية والإدارية، والبرامج التدريبية التى يقوم بها المركز فى مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى كافة مواقع العمل والإنتاج..وحث الوزير جميع العاملين على تكثيف الجهود، من أجل إعادة هيكلة المركز، وتطوير البرامج واللوائح، ليعود إلى سابق عهده فى التدريب على السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الفنية فى هذا المجال ..

وفى هذا الأسبوع سَلّم الوزير، 30 عقد عمل لذوى همم، للعمل فى الشركة المصرية - الألمانية "إيجماك"،و جرى تسليم العقود داخل مقر مديرية عمل محافظة القاهرة، فى إطار جهود الوزارة ومديرياتها فى كافة المحافظات فى المشاركة فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصة محور توفير فرص العمل اللائقة،وكذلك دمج ذوى الهمم فى سوق العمل .

كما أعلن الوزير عن استمرار، "الوزارة" فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة، داخل مواقع العمل بكافة المحافظات، والتى بدأت بمواقع عمل فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح، والأن بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، وأكد الوزير الانتهاء من استخراج 839 شهادة جديدة لعمال من الأسكندرية، وأن ذلك يأتى فى إطار جهود التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم والرعاية لهم، والتأمين الصحى عليهم .

ومن الإجراءات العملية أيضًا أعلن الوزير جبران، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،عن بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين فى شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهنى باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة فى تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل،فى كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد، والراغبين فى التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة، وكذلك الإجازات الصيفية..حيث بدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقى دورات تدريب على مهن الكهرباء، والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتى العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملى فى باقى المحافظات.

وخلال الأسبوع، استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، محمد جبران وزير العمل بديوان عام محافظة القاهرة لبحث سبل التعاون فى عدد من الملفات المشتركة فى مجالات التدريب من أجل التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل فى بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفى للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

وأكد وزير العمل ومحافظ القاهرة على أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى جهات العمل، كما اتفقا على ربط مركز السلامة والصحة المهنية بالوزارة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة فى إطار التكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة بالدولة...كما ناقش الجانبان ملف العمالة الغير منتظمة بمحافظة القاهرة وسبل مد الحماية الاجتماعية لهم، ورفع كفاءة أماكن تواجدهم..

وقام وزير العمل، بتكريم 18 موظف من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة.. وفى نهاية الأسبوع استقبل وزير العمل محمد جبران،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السادة أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور،وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي،وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازى .

وأشاد النواب بالقرارات والجهود التى تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة،خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025"، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات..واستعرضوا سبل التعاون فى ملف دمج ذوى الهمم فى سوق العمل،وفتح أسواق العمل فى الداخل والخارج، أمام الشباب المصرى .

من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار فى التواصل مع السادة "نواب الشعب"،للتعاون وتكثيف الجهود فى إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذى يلعبه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية...كما وجه وزير العمل، مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب فى مصرع 4 عمال، وإصابة 2 آخرين، تعرضوا لاختناقات شديدة، بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحى بمدينة شبين الكوم، أثناء قيامهم بتنظيفها، وكذلك متابعة ملابسات الحادث، والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل فى مثل هذه " البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التى يعملون فيها "تحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم "،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث،وسرعة اعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث..كما وجه الوزير،مدير مديرية العمل بالمنوفية عماد سعيد،بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من المتوفين، وزيارة المصابين فى مستشفى شبين الكوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التى تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه للمُصاب..كما أعلنت وزارة العمل هذا الأسبوع عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى أكدت فيها على توفير 7878 فُرصة عمل جديدة فى 101 شركة خاصة تنتظر شباب 12 مُحافظة..والتقديم خلال ديسمبر 2024..وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما وجه الوزير "المُديريات" بالمُتابعة حتى استلام "الفرص".. والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..وأوضح أن "نشرة التوظيف" تضم "فرص" لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بدمجهم فى سوق العمل....هذا و تواصل مديريات العمل فى كافة المحافظات جهودها لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "..