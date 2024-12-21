شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ديسمبر.. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بحقوق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن مواعيد عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية، اذ من المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم الأحد 29 ديسمبر الجارى وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير.

وأعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مواعيد اداء الامتحان بالنسبة لطلاب الفرق الأربعة بالكلية حيث يؤدى الطلاب الاختبارات وفقا للأتى:-

الفرقة الأولى والثانية : من الساعة الثالثة حتي الساعة الخامسة عصراً ( ساعتان )

الفرقة الثالثة (أ/ب ) : من الساعة الثالثة حتي الساعة الخامسة عصراً ( ساعتان )

الفرقة الثالثة (ج ) : من الساعة السادسة حتي الساعة الثامنة مساءً ( ساعتان )

الفرقة الرابعة (١)

: من الساعة الثالثة حتي الساعة الخامسة عصراً ( ساعتان )

الفرقة الرابعة (ب) : من الساعة السادسة حتي الساعة الثامنة مساء ( ساعتان )

ووجهت الكلية عدد من التعليمات والارشادات الهامة للطلاب بشأن تنظيم الامتحانات ومنها:-

يعقد الإمتحان بقاعة الإمتحانات وبمدرجات الكلية حسب توزيع ارقام الجلوس.

يعقد إمتحان مواد التخلف في مدرجات الكلية .

علي كل طالب التواجد قبل بدء الإمتحان ب ٤٥ دقيقة علي الأقل ومعه بطاقته الجامعية.

٤- لن يسمح مطلقاً بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة.

كما حذرت الكلية من ممنوع دخول اي طالب باية مذكرات او كتب داخل مقر الإمتحان ، بالإضافة إلى أنه ممنوع دخول الطلاب لجان الإمتحان بالتليفون المحمول او أي ساعة الكترونية او أي وسيلة الكترونية مماثلة تستخدم.