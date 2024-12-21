شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة انفجارات ينفذها الاحتلال بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بتنفيذ الاحتلال سلسلة انفجارات ناجمة عن عمليات نسف بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وسجلت صحيفة "هآرتس" العبرية اعترافات مباشرة من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ممارسات عسكرية منهجية، تستهدف المدنيين الفلسطينيين وتصنفهم كإرهابيين بعد قتلهم، ما يُسلط الضوء على آلية عمل عسكرية تتجاوز كل الخطوط الحمراء في القانون الدولي الإنساني، وتضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية الرواية الإسرائيلية الرسمية بشأن طبيعة العمليات العسكرية في غزة.

وفقًا للأحصائيات الواردة من قطاع غزة، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، في حين تجاوز عدد الشهداء المؤكدين 45 ألف شخص، مع تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.