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شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يؤيدون مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية؟".
أيد غالبية القراء مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية.
وأيد 81% من القراء مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية، بينما عارض 19% من القراء موضوع الاستطلاع.
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