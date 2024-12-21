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أيد غالبية القراء مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية. وأيد 81% من القراء مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية، بينما عارض 19% من القراء موضوع الاستطلاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يؤيدون مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية