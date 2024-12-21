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81% من القراء يؤيدون مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية؟".

أيد غالبية القراء مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية.
وأيد 81% من  القراء مطالب إسراع مجلس النواب بإصدار قانون المسئولية الطبية، بينما عارض 19% من القراء موضوع الاستطلاع.


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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