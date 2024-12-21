شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: شتاء العام مثالى لأعلى إنتاجية من القمح والفول والبطاطس والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هذا الشتاء مثالى لأعلى إنتاجية من القمح والفول البلدى والبطاطس والبنجر والبصل والثوم والبازلاء والحبوب العطرية "كمون – يانسون – كراوية – شمر - كسبرة ".

أضاف فهيم، أن هذا الشتاء مثالى أيضًا للصدأ الأصفر على القمح والتبقعات على الفول البلدى وكل أمراض البرودة الرطبة على كل المحاصيل بما فيها الفراولة والكتان والطماطم والقرعيات وتبقعات البنجر وغيرها.

وأوضح أنه مثالى أيضًا للفاكهة المتساقطة الأوراق والزيتون فى استيفاء احتياجات البرودة فى توقيتاتها الطبيعية ومتوقع معدلات مستقرة ومتوازنة من تخريج الربيع وينصح بعدم استعجال كاسرات السكون.

ولفت فهيم، إلى أن الشتاء سيؤخر موسم تزهير المانجو والموالح والنخيل وكل ده يحتاج معاملات خاصة من الآن فى العمل على تخزين أكبر قدر ممكن من مخزون الكربوهيدرات.