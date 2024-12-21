شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى الأول لأنشطة طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وكالة كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، ودعم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الملتقى الأول لأنشطة طلاب الدراسات العليا (برامج الدبلومات والماجستير المهني) غدا الأحد الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويستهدف الملتقى عرض نماذج متميزة من إنتاج الطلاب في مختلف برامج الماجستير والدبلومات المهنية(دبلوم وماجستير إنتاج تليفزيوني/دبلوم وماجستير اتصال سياسى/دبلوم وماجستير إعلام رقمى وأمن معلوماتى) حيث تم هذا الإنتاج تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الكلية والخبراء فى تخصصات برامج الدبلومات والماجستير المهنى.

ويتنوع إنتاج الطلاب ما بين بودكاست وفودكاست وتطبيقات موبايل وأفلام وثائقية قصيرة وتقارير تليفزيونية وإعلانات توعية، وعلى هامش الملتقى سيتم تكريم كافة القائمين على إنتاج هذه الأعمال من الأساتذة والخبراء والطلاب، لتصبح هذه النسخة من المتلقى هي النسخة الأولى على مستوى الدراسات العليا بكليات الإعلام المصرية، استكمالاً للدور الرائد لكلية الإعلام / جامعة القاهرة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي.