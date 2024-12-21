شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: سرطان الثدى لا يعالج بالاستئصال الكامل فى المراحل الأولى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى، إن سرطان الثدى لا يعالج باستئصال الثدى بالكامل فى المراحل الأولى، مؤكدة أن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتى للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى، هو مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن من المفاهيم الخاطئة أن الشباب تحت سن الثلاثين لا يصابون بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، فهو يضمن شفاء بنسبة عالية.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18سنة بتوفير خدمة فحص الثدى والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول)، ويتم ذلك فى جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28سؤال يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتى كل شهر، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.