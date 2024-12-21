شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على قرض لمشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

تبحث كثير من السيدات على طرق تمكنها من الاستقلال المالي، إذ يهدف قطاع الشئون الاجتماعية لوزارة التضامن من خلال الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي إلي مساعدة الأفراد الأولي بالرعاية من أجل الانتقال من الحصول على مساعدات مالية إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

وذلك من خلال توفير فرص عمل، توفير قروض ميسرة ، تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية، وفي التقرير التالي نستعرض التفاصيل كافة:

شروط مشروعات التمكين الاقتصاديمشروعات تمكين المرأة اقتصاديا وهي عبارة عن قروض ميسرة يتم منحه للمستفيدة بمصروفات إدارية 5% من إجمالي المبلغ المنصرف، وتكون علي هيئة أصول إنتاجية.- تدريب المرأة الريفية- تطوير دور المرأة في الإنتاج الغذاء- تدريب المرأة علي مهارات الحياة الأساسية- تدريب المرأة في التمكية والسكان- مبادرات المرأة إجراءات الحصولالشروط الواجب توافرها للحصول على المشروع:- أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها وتقدم الطلبات بالوحدة الإجتماعية .- ألا يقل عمرها عن (18) سنة ولا يزيد عن (50) سنة.- أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.- أن يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.- أن تقدم ضماناً تقبله لجان البت فى المشروعات.