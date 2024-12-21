شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إرسال قافلة محملة بالسلع الغذائية الأربعاء المقبل إلى الكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه من المقرر، ارسال قافلة محملة بالسلع الغذائية الاربعاء المقبل إلى الديوان الباباوي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تزامنا مع اعياد الأقباط، وسيتم ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

وتضم القافلة منتجات وسلع القطاعات الإنتاجية بوزارة الزراعة: الإصلاح الزراعي، قطاع الإنتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الزراعات المحمية، المجالس الزراعية، منها بيض المائدة، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتهم، فضلا عن منتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات.

وأشار إلى أن جميع السلع والمنتجات التي يتم ضخها تباع بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25٪ عن مثيلاتها بالاسواق.

جدير بالذكر أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ وزارة الزراعة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة