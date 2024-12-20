شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى: حادثة الدهس تثير أسوأ المخاوف.. والشرطة: يبدو هجوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس إن حادثة الدهس فى سوق لعيد الميلاد يثير أسوأ المخاوف، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

ورجحت السلطات الألمانية أن تكون حادثة الدهس فى سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورج هجوما.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد لاقتحام سيارة لسوق عيد الميلاد فى ماجديبورج الألمانية وتنفيذها عملية دهس.

واعرب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا عن صدمته إزاء حادث ماجديبورج، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها .



السائق المتهم



القبض على السائق