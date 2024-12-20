شكرا لقرائتكم خبر عن مصابون فلسطينيون من العدوان الإسرائيلى يوجهون رسالة شكر لمصر على الدعم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجموعة من المصابين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلى رسالة شكر لمصر على دعمهم ومساندتهم، مؤكدين أن الدولة المصرية تقدم دعما كبيرا للقضية الفلسطينية.

وقال مصاب فلسطيني: "شكرا للأخوة فى اللجنة المصرية.. وأنا كشخص مصاب مرتين فى الحرب أقدم التحية للأخوة فى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا.. مصر واقعة معانا فى القضية وبتدعمنا بكل شىء"، وقالت سيدة فلسطينية: "نشكر مصر على الدعم والمساندة".



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45206 فلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لويز ووتريدج، اليوم الجمعة، إنَّ أكثر من مليوني شخص لا يزالون محاصرين في ظروف مروعة في غزة، وهم محرومون من احتياجاتهم الأساسية.



وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ441 تواليًا، عبر شنِّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.