شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو للحظة اقتحام ودهس سيارة لسوق عيد الميلاد فى ماجديبورج الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين الجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:17 م

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد لاقتحام سيارة لسوق عيد الميلاد فى ماجديبورج الألمانية وتنفيذها عملية دهس. واعرب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا عن صدمته إزاء حادث ماجديبورج، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها .

السائق المتهم

القبض على السائق

عملية دهس في المانيا وعشرات المصابين

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