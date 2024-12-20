شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:05 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا".

وذكر مراسل القناة، أن وزير الداخلية الألمانى يتوجه إلى موقع حادث مجدبورج.

أكدت وكالة رويترز للأنباء وقوع إصابات فى هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد فى مدينة بشرق ألمانيا.