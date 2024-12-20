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20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامى محيى الدين

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:05 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا".

وذكر مراسل القناة، أن وزير الداخلية الألمانى يتوجه إلى موقع حادث مجدبورج.

أكدت وكالة رويترز للأنباء وقوع إصابات فى هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد فى مدينة بشرق ألمانيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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